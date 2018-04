Kolumbia - Cartagena. Odkryj to miejsce na wakacjach

Co wiemy na temat bohaterki powieści Marqueza, Cartageny, oprócz tego, że mieści się tutaj dom słynnego noblisty? Poniżej o atrakcjach i ciekawych miejscach w kolumbijskiej Cartagenie. Sprawdź, jakie wycieczki nad Morze Karaibskie cię zainteresują.

Cartagena - wakacje w Kolumbii

Praktycznie nieznana Polakom tajemnicza Cartagena to całkiem spora miejscowość na północnym wybrzeżu Kolumbii , usytuowana nad bajecznym Morzem Karaibskim . Charakteryzuje się tropikalnym klimatem, ze średnioroczną dobową temperaturą wynoszącą 27,5 st. C. Minimalne wahania temperatury pomiędzy poszczególnymi miesiącami czy porami dnia sprawiają, że Cartagena jest szalenie popularna przez okrągły rok. Ten ciekawy i dość nowy dla nas kierunek turystyczny jest coraz bardziej dostępny z Polski . Ceny tygodniowych wycieczek objazdowych po Kolumbii, podczas których odwiedzamy również Cartagenę, z przelotami z lotniska Chopina w Warszawie , transferami i śniadaniami, zaczynają się już od około 5 tys. zł od osoby.

Atrakcje Cartageny

Cartagena de Indias w egzotycznej Kolumbii należy do najistotniejszych miast całego nadmorskiego regionu. Założono ją w pierwszej połowie XVI wieku, a niebawem zaczęto wznosić imponujących rozmiarów kilometrowe fortyfikacje obronne. Najważniejszy port okolicy przechodził z rąk do rąk, był niejednokrotnie najeżdżany przez piratów i korsarzy, żądnych gromadzonych tutaj przez Hiszpanów skarbów, łupionych w pozostałych krajach Ameryki Południowej .

Co robić w Cartagenie?

W trakcie zakupów zwróćmy uwagę na pamiątki w postaci biżuterii z regionalnym minerałem, szmaragdem. Spójrzmy na miasto z góry tuż spod XVII-wiecznego klasztoru La Popa i zajrzyjmy do zamku San Felipe de Bajaras. Warto poświęcić kilka godzin na wyprawę autobusem turystycznym (tzw. chiva), w którym przy okazji dla rozrywki grają także lokalni muzycy - wreszcie posłuchamy Vallenato na żywo. Nocą wybierzmy się na interesującą wycieczkę rikszą, a pomysłowy kierowca z pewnością zabierze nas na przejażdżkę w fajne miejsca. Także pod koniec dnia można pójść na któryś z placów miejskich, gdzie ulice ożywają w rytmach salsy, nierzadko grającej do samego rana oraz atrakcji, proponowanych przez artystów albo do jednej z licznych dyskotek.