Komunikat o "robalach" w samolocie do Warszawy. Pasażerowie nie dowierzali

Zaraz po wejściu na pokład pasażerowie usłyszeli nietypowy komunikat. - Prosimy o niezamykanie schowków bagażowych. Załoga przejdzie zaraz przez pokład samolotu ze środkiem insektobójczym, by zapobiec przewiezieniu robali do Europy - powiedział steward, czym wywołał zarówno konsternację, jak i śmiech u pasażerów. Niektórzy dopytywali, o co chodzi, bo przyznali, że pierwszy raz się z tym spotykają.