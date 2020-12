Koniec wyjazdów służbowych? "To już jest wszystko chore"

Mimo zakazu wjazdów turystycznych w sieci kwitnie "podziemny handel" noclegami. Rząd chce powstrzymać sylwestrowe i zimowe wyjazd pod przykrywą służbowych delegacji. - Będę rekomendował surowsze działanie w tej sprawie - mówił Minister zdrowia, Adam Niedzielski na konferencji prasowej. Zapowiedział, że w czwartek, 17 grudnia zostaną przedstawione nowe obostrzenia.

Od 7 listopada podróże po kraju możliwe są jedynie w ramach wyjazdów służbowych.Wiadomo jednak, że "Polak potrafi" oraz że "jak czegoś nie wolno, a bardzo się chce, to można". Na zamkniętych grupach w mediach społecznościowych od tygodni kwitnie handel noclegami, a nasi rodacy bez skrupułów korzystają z okazji do podróży.

Przedsiębiorcy z branży turystycznej oferują się w mediach społecznościowych

"Wynajmę domek dla 10-15 osób w dniach 27.12-2.01. Proszę o kontakt w wiadomości prywatnej jeśli mają Państwo coś wolnego"; "Szukam noclegu jak najbliżej Krupówek termin 26 grudnia do 2 stycznia. 2 osoby dorosłe plus 2 dzieci"; Witam. Szukam noclegu (tylko domek) Dla 4 osób dorosłych i dwójki dzieci (5 lat, 10 lat) w dniach 06.01-10.01.2021" - padają pytania na różnych grupach na Facebooku.

Nie brak także ofert wychodzących bezpośrednio od właścicieli domków czy pensjonatów. Większość proponowanych obiektów znajduje się w ustronnym, kameralnym miejscu, gdzie goście mogą bezpiecznie wypoczywać.

"Zapraszam na Święta i Sylwestra. Mamy wolne apartamenty z własnym aneksem kuchennym oraz prywatną łazienką. Cisza, spokój, kameralne miejsce, wysoki standard. Blisko karczmy, przystanek autobusu miejskiego, sklepy. Duża, ogólnodostępna i w pełni wyposażona kuchnia. Nie organizujemy kolacji wigilijnej i sylwestrowy. Możliwość wykupienia kolacji wigilijnej i sylwestrowy w zaprzyjaźnionym pensjonacie i restauracji. Pozdrawiam - czytam na jednej z grup".

- Jak ktoś jest bogaty, ma działalność i sobie swoim samochodem jedzie w podróż, to może wziąć żonę jako pełnomocnika albo kolegę jako eksperta i siedzieć w willi przez tydzień czy dwa. Wystawi sobie delegację służbową i tyle - mówi w rozmowie z WP pan Adam, który prowadzi willę w Zakopanem. -A jak nie w delegację, to sobie wynajmie mieszkanie. Zapłaci 10 tys. za umowę najmu na miesiąc, a posiedzi np. tydzień. Kto mu zabroni? Najmu długoterminowego się nie zatrzyma, bo to by była zbyt duża ingerencja w gospodarkę - opowiada nam.

Minister zdrowia zapowiada koniec wyjazdów służbowych

Mimo licznych prób dialogu ze strony społeczeństwa rząd nie tylko nie zamierza poluzować obostrzeń w związku ze zbliżającymi się feriami, ale i zapowiedział ich zaostrzenie. Wśród nowych zasad pojawić ma się m.in. zakaz służbowych delegacji.

- Docierają do nas sygnały o nadużywaniu zapisu o wyjazdach służbowych, można takie przykłady łatwo znaleźć w sieci – różne podmioty zapraszają do spędzania u nich sylwestra czy ferii. Będę rekomendował surowsze działanie w tej sprawie, żeby nie dopuścić do powstania trzeciej fali pandemii. Szczegóły przedstawimy w terminie późniejszym” – mówił podczas konferencji prasowej Minister zdrowia, Adam Niedzielski.

Zakaz wyjazdów służbowych - Polacy są niezadowoleni

Zapowiedź tej decyzji wywołała niezadowolenie wśród lokalnych społeczności, które i tak już ledwo przędą. Możliwość przyjmowania gości w delegacji była dla wielu przedsiębiorców jedyną szansą na jakiekolwiek przychody. Część z nich doszukuje się absurdów w kolejnych decyzjach rządu.

"No dobrze, ale oficjalnie noclegi nie działają dla 'zwykłych turystów', więc jak można zamknąć coś zamkniętego? Postawią policję przed każdą kwaterą?" - czytam reakcje internautów na informację o zapowiedzi kolejnych zakazów na jednej z grup turystycznych na Facebooku.

"To już jest wszystko chore. Do galerii możemy chodzić i stać w kolejce do sklepu jak śledzie, jeden koło drugiego, ale w knajpce zjeść gdzie jeden stół jest oddalony od drugiego stolika i gdzie ludzie też mają możliwość zachować od siebie dystans, to zjeść nie można, bo trzeba knajpy pozamykać. Do kościoła można iść i w trakcie komunii jeden stoi koło drugiego, otrzymując komunię od księdza, który nawet rękawiczek nie ma. W kościołach padło więcej zakażeń niż w kwaterach prywatnych lub hotelach na wyjeździe, a mimo to nie możemy nigdzie pojechać ani zostać. Co za piękny kaczy kraj" - pisze internautka.

Zakaz wyjazdów służbowych - Polacy i tak będą kombinować

Chętni na zimowe czy sylwestrowe wyjazdy i tak będą szukali możliwości. Część osób już teraz dokonuje rezerwacji lub podpisuje umowy najmu z nadzieją, że po wprowadzeniu ograniczeń będą one nadal aktualne.

- Poprzednio przy tego typu zakazach były stosowane przez rząd różne zasady: np. że ograniczenie nie dotyczy pobytów, które rozpoczęły się przed wejściem w życie nowego prawa, a innym razem była wskazana data, po której już nie można było wynajmować noclegów, Trzeba zatem zaczekać na konkretny nowy przepis w ty zakresie, bo z samej zapowiedzi ministra nic nie wyczytamy - mówi w rozmowie z WP Lech Kalciuk, radca prawny.

Obiekty pod wynajem długoterminowy prowadzone są zazwyczaj przez inwestorów z polski czy zagranicy, a nie przez lokalnych mieszkańców. Najgorzej wyjdą na nowych obostrzeniach mali przedsiębiorcy, którzy wynajmują pokoje. To do nich najczęściej się jeździ pod pretekstem wizyty "u cioci" czy dalekiej znajomej. I to właśnie ich będą odwiedzać urzędnicy z kontrolą.

- Najbardziej ucierpią ci najbiedniejsi, którzy nie mają co do garnka włożyć. Jest grupa osób, która prowadzi jeden czy dwa pokoiki na wynajem i oni poniosą największe koszty tych całych zakazów - mówi nam pan Adam. - Będą przed urzędnikami tłumaczyli, że przyjezdni są w delegacji, czy przyjeżdżają jako daleka rodzina. Nawet nie potrafią sprawdzić, czy ktoś faktycznie jest w delegacji, bo oni się tym na co dzień nie zajmują - dodaje.

Ferie zimowe 2021. Będą zmiany w harmonogramie? Dariusz Piontkowski: "Decyzje już zapadły"