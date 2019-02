Koniec żartów z Czeladzi. Powstanie dworzec kolejowy

W najstarszym mieście Zagłębia powstanie stacja kolejowa. Górnośląska Metropolia właśnie ogłosiła kilka wariantów budowy kolei metropolitalnej, m.in. do Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach.

Według legendy niejaki Nieszporek nie zgodził się na to, by pociągi przejeżdżały przez środek jego stodoły, kiedy wytyczany był dodatkowy szlak Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej. W 1858 roku postanowiono połączyć Warszawę ze Śląskiem i w tym celu miało powstać rozgałęzienie od Ząbkowic przez Dąbrowę Górniczą - Będzin - Czeladź do Bytomia. Powstało, ale z pominięciem Czeladzi.