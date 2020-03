Koronawirus a plany wyjazdowe Polaków. Czy nasi rodacy zamierzają rezygnować z wczasów?

Epidemia mocno oddziałuje m.in. na polską branżę turystyczną. Wprowadzony został zakaz przyjmowania gości w obiektach noclegowych, jednak z wyłączeniem hoteli. Czy to oznacza, że Polacy porzucili plany związane z urlopem? Sprawdzili to eksperci z portalu Nocowanie.pl.

"Nie odwołuj podróży. Zmień termin. Wspieraj polską turystykę". Wiele osób mogło w ostatnim czasie spotkać się z tym hasłem w sieci. Akcja ma na celu pomóc przetrwać branży turystycznej i jest ważna m.in. dla osób, które zrezygnowały z wyjazdów. Jeśli sytuacja się unormuje, warto skorzystać z polskich propozycji, bo przecież nasz kraj jest wyjątkowo piękny i pełen wspaniałych miejsc.

- Z myślą o turystach i właścicielach obiektów noclegowych, zdecydowaliśmy się przeprowadzić badania, mające na celu zebranie informacji, dotyczących wpływu pandemii na plany wyjazdowe Polaków - przekazuje Kamila Miciuła z portalu Nocowanie.pl. - Raport prezentuje wyniki badania i dotyczy osób, które planowały lub planują w tym roku podróż na terenie Polski w celach turystycznych. Badanie zostało przeprowadzone w okresie od 12 do 16 marca 2020 r. na ogólnopolskiej próbie liczącej 889 osób - dodaje Miciuła.

Jak koronawirus wpłynie na podróże Polaków?

83 proc. naszych rodaków podróżuje w celach wypoczynkowych lub turystycznych przynajmniej raz w roku. Można stwierdzić, że to dobry wynik, który każdego roku znacząco przyczynia się do rozwoju turystyki. Pozostałe 10 proc. badanych to osoby, które podróżują rzadziej – raz na dwa lata i 7 proc. raz na trzy lata lub rzadziej.

Zobacz też: LOT tłumaczy się z cen lotów ewakuacyjnych. "Musimy pamiętać, że to rejs specjalny"

Ankietowani planowali lub planują w tym roku podróż na terenie Polski w celach wypoczynkowych lub turystycznych. Góry, morze czy jeziora – wszystko poczeka. A sezon letni, czy nawet jesienny również gwarantuje niesamowite przeżycia i sprzyja naszemu wypoczynkowi. Zdania, co do wyjazdów są podzielone. Dokładnie tyle samo osób (36 proc. w jednym i drugim przypadku) planuje podróż do Polski w tym roku. Jedni są zdecydowani na wyjazd, drudzy z kolei w dalszym ciągu się wahają.

Osób, które dokonały już rezerwacji jest zdecydowanie mniej. W pełni zdecydowanych, mających zarezerwowany nocleg jest 10 proc., natomiast 8 proc. czeka na dalszy rozwój wydarzeń i nie wie, czy pojedzie. Dane te mogą się znacząco zmienić, jeśli sytuacja się poprawi. Osoby planujące wyjazd z pewnością zmienią zdanie, jeśli uda się pokonać koronawirusa. Wówczas, jeśli weźmiemy pod uwagę te wszystkie osoby planujące podróż, otrzymamy bardzo dobry wynik.

nocowanie.pl Podziel się

Pocieszający w tym wszystkim fakt, że osób, które całkowicie zrezygnowały z wyjazdu jest zdecydowanie mniej, bo tylko 2 proc. Te wyniki jasno pokazują, że większość z nas wierzy w zwalczenie epidemii i w to, że wakacyjny wyjazd będzie możliwy.

Wpływ informacji o epidemii na tegoroczne podróże na terenie Polski

Biorąc pod uwagę pytanie o wpływ informacji o epidemii na tegoroczne podróże na terenie Polski, śmiało można stwierdzić, że tu zdania są nieco bardziej podzielone. 27 proc. badanych uważa, że informacje o epidemii koronawirusa (COVID-19) nie zniechęcają do podróży na terenie Polski w tym roku. Aż 30 proc. nie ma na ten temat zdania.

Kolejne pytanie dotyczyło nastawienia jeśli chodzi o podróże po Polsce. 54 proc. ankietowanych odłożyło podróż na terenie kraju do chwili, gdy epidemia zostanie opanowana. 25 proc. stwierdziło, że epidemia nie ma żadnego wpływu na plany związane z wyjazdem. 21 proc. osób z kolei już zdecydowało się na odłożenie wyjazdu na inny termin.

nocowanie.pl Podziel się

Jak wyglądają plany wyjazdowe Polaków w tym roku?

Każdy z nas czeka na wyjazd i wymarzony urlop. Sytuacja, w której obecnie się znajdujemy, spowodowała, że niektóre plany mogą ulec zmianie lub przesunięciu w czasie. Patrząc na statystyki, większość, bo aż 77 proc. planuje wyjazdy w miesiącach wakacyjnych (czerwiec-wrzesień). Nie ma co się dziwić takiemu wynikowi, bo sezon letni cieszy się każdego roku największym zainteresowaniem.

Nie będzie zaskoczeniem również fakt, że to góry są głównym celem podróży Polaków, wybierze się tam aż 32 proc. badanych. Nad morze według szacunków wybierze się 29 proc. turystów. Na pozostałych miejscach znajdują się Mazury i Podlasie. 15 proc. osób jest niezdecydowanych, natomiast 11 proc. osób wybiera inne miejsca, ściśle nieokreślone.

nocowanie.pl Podziel się

Największą popularnością cieszą się mniejsze miejscowości (do 20 tys. mieszkańców) i wsie, w których każdy zazna ciszy i spokoju. Te kierunki wybiera łącznie 60 proc. turystów. Równie dużym zainteresowaniem cieszą się nieco większe miejscowości (do 99 tys. mieszkańców), na które decyduje się 22 proc. mieszkańców. Wielkie miasta są zazwyczaj wybierane przez niewielką część (6 proc.) turystów.

Wydawać by się mogło, że w związku z tym epidemia koronawirusa powinna mieć wpływ na nasz wybór miejscowości, by uniknąć dużych skupisk ludzi. Tak jednak nie jest, bo aż 56 proc. osób zgodnie twierdzi, że epidemia nie ma wpływu na wybór wielkości miejscowości. Pozostałe 38 proc. turystów woli wyjechać do mniejszych miejscowości, natomiast tylko 6 proc. woli większe miasta.

Podsumowując otrzymane wyniki, można stwierdzić, duża część osób oczekuje na dalszy rozwój wydarzeń lub też decyduje się na przełożenie wyjazdów na bardziej spokojny termin. Sytuacja jest na tyle dynamiczna, że dopiero kolejne tygodnie pokażą, w jakim kierunku zmierza branża turystyczna i w jakim stopniu podróżowanie jest bezpieczne.