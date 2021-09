Koronawirus a wakacyjne kierunki na zagraniczny wyjazd

Niskie liczby dotyczący zakażeń koronawirusem sprawiły, że Polacy nieco zapomnieli o pandemii i poczuli wiatr w żaglach. Spragnieni wakacyjnych wojaży ruszyliśmy na zagraniczny wypoczynek, by naładować akumulatory i przygotować się do kolejnego roku pracy. Jak to się jednak ma do zapowiadanej czwartej fali zakażeń? Z jakich krajów może nadejść zagrożenie i czy powracający po wakacjach turyści mogą przywieźć ze sobą wirusa? Wszystkiego dowiesz się z tego tekstu.