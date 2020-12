Koronawirus. Loty z Wielkiej Brytanii do Polski zawieszone. "Załamka"

W niedzielę późnym wieczorem rzecznik rządu Piotr Mueller poinformował, że ze względów bezpieczeństwa loty z Wielkiej Brytanii do Polski zostaną zawieszone od północy z poniedziałku na wtorek. Ma to związek z wykryciem w Wielkiej Brytanii nowej odmiany koronawirusa. Polacy, którzy mieszkają na Wyspach, a planowali przylecieć do Polski na święta, są załamani.

W niedzielę tłumy Londyńczyków, w tym mieszkających tam Polaków, próbowały opuścić miasto, a nawet kraj. Nie wszystkim się udało Źródło: PAP, EPA , Fot: ANDY RAIN