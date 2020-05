Koronawirus na Słowacji. Kiedy pojedziemy na wakacje do południowego sąsiada?

Słowacy nie muszą już zakładać maseczek, gdy przebywają na zewnątrz. Mogą również wyjeżdżać za granicę. To dlatego, że udało im się sprawnie opanować epidemię koronawirusa. Jednak kiedy Polacy będą mogli wjechać na teren Słowacji? To pytanie zadaje coraz więcej turystów.

21 maja został zniesiony na Słowacji ostatni z IV etapów obostrzeń wprowadzonych w związku z epidemią COVID-19, choć nie wszystkie miejsca są jeszcze czynne. Baseny czy siłownie mają być dostępne od 1 czerwca. Podobnie jest w przypadku szkół, jednak to rodzice będą decydować, czy ich pociechy pójdą do nich czy będą się uczyć z domu. Nie zrezygnowano jeszcze całkowicie z maseczek. Trzeba je zakładać w zamkniętych pomieszczeniach.

Dlaczego Słowacy szybciej wracają do normalnego życia niż Polacy? To m.in. zasługa szybkiej reakcji na wydarzenia na świecie i surowszy reżim epidemiologiczny. Np. kiedy w Polsce zastanawiano się, czy powinniśmy zakrywać usta i nos, nasi południowi sąsiedzi już kilka tygodni wcześniej wprowadzili ten nakaz. Nie można też było przemieszczać się poza teren powiatu, w którym jest się zameldowanym. W dużym stopniu pomogło to na kontrolowanie liczby chorych na koronawirusa.

Słowacy mogą już wyjeżdżać za granicę

Słowacy formalnie mogą już wyjeżdżać za granicę, ale pod pewnymi warunkami. Jak wyjaśnia "Gazeta Wyborcza", jeśli chcą uniknąć obowiązkowej kwarantanny bądź konieczności poddania się testom, muszą wrócić do kraju w ciągu 24 godzin. Mowa o wyjeździe do takich państw, jak: Polska, Austria, Chorwacja, Słowenia, Szwajcaria, Niemcy i Węgry. Od 27 maja otwarta będzie granica między Słowacją a Czechami. Mieszkańcy tych państw będą mogli odwiedzać siebie na 48 godzin.

Inna jest kwestia tego, jak Słowacy będą potraktowani przez służby graniczne po przyjeździe do innych krajów. Bo to, że obywatele Słowacji mogą opuszczać swoją ojczyznę, nie oznacza, że zostaną wpuszczeni te terytorium innego państwa. Obecnie wszyscy wjeżdżający do Polski muszą odbyć 14-dniową kwarantannę, wyjątkiem są tylko i wyłącznie kierowcy tirów. Podobnie jest w wielu innych krajach.

Słowacja - kiedy będzie można pojechać na wakacje?

Naszych słowiańskich braci będziemy mogli najprawdopodobniej odwiedzać od połowy czerwca (możliwe daty to 12 lub 15 czerwca), kiedy Polska, a także część krajów Europy, planuje otworzyć granice. Liczą na to zarówno urlopowicze, jak i cała branża turystyczna. Jednak wszystko będzie zależało od liczby zachorowań na COVID-19. Jeśli uda się ją utrzymać na podobnym poziomie, co teraz, już niebawem udamy się na Słowację.

Koronawirus na Słowacji

Jak podaje ministerstwo zdrowia Słowacji, na koronawirusa zachorowało nieco ponad 1500 osób, 1300 powróciło już do zdrowia. Od początku pandemii zmarło w tym kraju niemal 30 osób. Poddanych testom zostało ponad 150 tys. osób spośród 5,5 mln mieszkańców. Dane są aktualne na dzień 26 maja.

Aktualnie otwarte są na Słowacji centra handlowe, kina, teatry, wszystkie bary i restauracje. Podobnie obiekty sportowe – z zastrzeżeniami (tylko te na świeżym powietrzu, bez szatni i kibiców). Imprezy kulturalne są dozwolone (obowiązuje limit 100 osób).

Źródło: Noviny.sk, Gazeta Wyborcza

