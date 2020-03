Koronawirus na Sycylii. Polka opowiada o "włoskiej apokalipsie"

Agnieszka na Sycylii mieszka już 20 lat. Od tego czasu pomaga mężowi w prowadzeniu rodzinnej turystycznej działalności. Dziś wie, że nadchodzący sezon będzie ciężki. W rozmowie z WP opowiada, jak w czasie epidemii koronawirusa wygląda codzienność na wyspie.

Dwa dni temu włoski rząd podjął decyzję o odłączeniu Sycylii od kontynentu. W trybie natychmiastowym zawieszono niemal wszystkie połączenia lądowe, morskie i lotnicze. Epidemia koronawirusa wybuchła we Włoszech w lutym. W tym czasie trwał hucznie obchodzony karnawał, który co roku poprzedza Wielki Post. Szkoły zamknięto dopiero 2 marca – po jego zakończeniu. Na Sycylię od tego czasu zjechało się ok 20 tys. osób.

- Gdy podjęto decyzję o zamknięciu uczelni, młodzież, która wyjechała na studia na południe kraju, postanowiła wrócić do domu. To zrozumiałe, ale większość tych ludzi nie zdawała sobie sprawy, że mogą być nosicielami wirusa, który sami zapewne i przeżyją, ale ich rodzice i dziadkowie niekoniecznie – mówi Agnieszka Maj w rozmowie z WP.

Sytuacja, jaka panuje we Włoszech, jest najgorsza ze wszystkich krajów Unii Europejskiej. W całym kraju zakażonych jest ponad 26 tys. ludzi. Zmarło już 2,5 tys. osób, w tym 345 w ciągu ostatniej doby. Dekret nakazujący zamknięcie lokali gastronomicznych wprowadzono dopiero na początku zeszłego tygodnia.

Mówię Agnieszce, że Włosi to naród, który do życia podchodzi raczej w sposób empiryczny. Na pierwszym miejscu stawia zabawę, a dopiero później obowiązki. W tym wypadku zaniedbanym obowiązkiem okazała się troska o własne zdrowie. Cały świat mówi o tym, że zarówno rząd, jak i mieszkańcy zbagatelizowali problem i teraz muszą mierzyć się ze swoją apokalipsą.

- Nie, to nie tak – broni Włochów Agnieszka. – Nikt nie zbagatelizował problemu. Po prostu w momencie wybuchu epidemii trwał karnawał. Ma on dla Włochów ogromne znaczenie, bo to czas, kiedy mogą spędzić czas z rodziną i przyjaciółmi. I wcale nie chodzi o alkohol i huczną zabawę, ale o wspólne doświadczanie i przeżywanie ważnych chwil. Nikt się wtedy nie spodziewał, że COVID-19 rozprzestrzeni się tak szybko. Niech inne kraje uczą się na naszych błędach – tłumaczy.

Zaczynam powoli rozumieć, co w praktyce oznacza włoska mentalność i zmieniam temat. Pytam, jak wygląda teraz życie na wyspie. Ciekawi mnie czy Włosi popadli w skrajną panikę, czy może nadal traktują sprawę z lekkim pobłażaniem. Opowiadam, że Polacy od tygodnia panikują, w sklepach brakuje towarów, a w sieci rozkwita nielegalny handel papierem toaletowym.

- W sklepach raczej niczego nie brakuje. Przynajmniej w okolicach Mesyny, gdzie aktualnie mieszkam. Trzeba się jedynie uzbroić w cierpliwość, bo przed marketami często ciągną się długie kolejki. To przez to, że rząd wprowadził ograniczenia. Do sklepów nie wpuszcza się na raz więcej niż 10 osób. Do apteki w tym samym czasie może wejść jeszcze mniej osób. Nawet tylko 2 osoby – opowiada mieszkanka Sycylii.

Ulic i wyspy strzegą patrole Wprowadzono również zakaz przemieszczania się po ulicach miast bez konkretnego powodu. Można wyjść po zakupy, do apteki, czy na spacer z psem. Po ulicach krążą jednak patrole policji, które zatrzymują ludzi i sprawdzają, gdzie i w jakim celu się udają. Jeśli policjanci uznają powód wyjścia za zbyt błahy, mogą obciążyć taką osobę karą pieniężną.

- Za wyjście bez powodu grozi mandat. I to nie mały, bo aż 130 euro (584 zł). Nie wydaje mi się, żeby w obecnej sytuacji mieszkańcom uśmiechało się płacić takie kwoty. Żeby przedostać się do miasta trzeba mieć pozwolenie. Dostają je głównie ci, którzy muszą dojechać do pracy, np. lekarze – mówi Agnieszka.

Zeszłej nocy nie mogła spać i przez okno zauważyła patrole policji wodnej. Mają pilnować, by nikt nieproszony nie przypłynął na wyspę. - Sycylia jest odcięta od świata. Nikt się tu nie dostanie – mówi. Wysłała mi zdjęcie z widokiem ze swojego okna. Widać na nim Reggio di Calabria, po drugiej stronie Cieśniny Mesyńskiej, a tam dwa statki, które dostarczają mieszkańcom żywność i leki. Wszystkie inne łodzie stoją zacumowane.

Turystyka pod znakiem zapytania Koronawirus dotknął branżę turystyczną na całym świecie. Jego skutki już teraz odczuwają zarówno biura podróży, hotelarze, jak i małe, prywatne przedsiębiorstwa. Straty dotkną również narodowe organizacje turystyczne. Niektóre małe firmy mogą już nie podnieść się po tygodniach załamania na rynku turystycznym.

Agnieszka i Rosario prowadzą rodzinny biznes w Taorminie, miasteczku turystycznym oddalonym od Mesyny o 30 min drogi. Tam, u wybrzeży Morza Jońskiego, przyjeżdżający na wakacje turyści chętnie uprawiają wszelkie sporty wodne. Ich rodzinna firma zajmuje się wynajmem skuterów i nart wodnych oraz organizuje wodne zabawy, takie jak: przejażdżki na bananie wodnym, czy parasailing. W tym roku nad biznesem zbierają się czarne chmury.

- Sezon rozpoczyna się zazwyczaj pod koniec kwietnia. W tym roku jesteśmy nastawieni wyłącznie na straty. Samo przygotowanie do sezonu wiąże się z wielkimi kosztami. Co roku trzeba ubezpieczyć sprzęt i przygotować go do jazdy. Turystów nie ma nie będzie w najbliższych miesiącach. Rezerwacje anulowano aż do sierpnia – stwierdza ze smutkiem.

Władze nie pozostają na to obojętne. We wtorek 10 marca włoski rząd poinformował, że przeznaczy ok. 10 mld euro na przeciwdziałanie skutkom epidemii koronawirusa. Zawieszone zostaną spłaty kredytów hipotecznych, a terminy wpłat podatku VAT mają być we Włoszech odroczone nawet o cztery miesiące.

Włosi są dobrej myśli Włosi znajdują się na pierwszym miejscu w rankingu krajów o największym wskaźniku śmiertelności spowodowanej koronawirusem. Wynosi on aż 7,7 proc. Mieszkańcy dopiero zaczynają zdawać sobie sprawę z powagi sytuacji i przestrzegać zaleceń WHO. Mimo nieciekawych perspektyw, wciąż trzyma się ich wiara i pogoda ducha.

- To nie tak, że się tym nie przejmujemy. Osobiście zdaję sobie sprawę z tego, że są ludzie, którzy mają w tym momencie o wiele większe zmartwienia. Ja mogę zostać w domu, spędzić czas z rodziną albo robić rzeczy, na które zwykle brak mi czasu. Tego samego nie mogą powiedzieć ludzie, którzy z powodów zdrowotnych muszą regularnie odwiedzać szpitale. Na przykład moja szwagierka, która musi w najbliższym czasie odbyć chemię, albo osoby, którym co drugi dzień przetacza się krew. Dziś już nie mają pewności, czy idą tam po pomoc, czy po rychłą śmierć… - podsumowuje.