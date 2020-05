Koronawirus: Portugalia otwiera plaże. Na Maderze zamiast kwarantanny będą testy

6 czerwca ma nastąpić w Portugalii otwarcie sezonu plażowego, a władze Madery planują znieść od lipca obowiązek 14-dniowej kwarantanny. W zamian za to turyści będą zobowiązani do wykonania testu na obecność koronawirusa. Jego koszt wyniesie ok. 700 zł.

W Portugalii czynne są już m.in. restauracje, kawiarnie i cukiernie (Getty Images)