Koronawirus. Ryanair wznowi loty od lipca

Jeśli decyzje polityczne konkretnych krajów nie staną na przeszkodzie, to Ryanair chce wznowić 40 proc. lotów ze swojej siatki połączeń. To da 1000 lotów dziennie na 90 proc. tras, które ma w ofercie. Bilety już są w sprzedaży

Zasady bezpieczeństwa i higieny

Wszyscy pracownicy linii także będą mieli obowiązek noszenia maseczek. Od 1 lipca na pokładach samolotów będzie można płacić tylko bezgotówkowo, a wszystkie posiłki i napoje będą odpowiednio zapakowane, by można było je serwować bez dodatkowego ryzyka. Ryanair zapewnia również, że wszystkie samoloty będą regularnie dezynfekowane. Jak informuje The Guardian, pasażerowie będą także musieli prosić o zezwolenie na skorzystanie z toalety.

– Rządy krajów europejskich wprowadziły blokadę na 4 miesiące, aby ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa Covid-19. Po 4 miesiącach nadszedł czas, aby Europa znów latała. Obecnie poszczególne kraje Europy pozwalają na stopniowy powrót do normalnego życia, spodziewamy się, że będzie to ewoluować w nadchodzących tygodniach i miesiącach – mówi Eddie Wilson, prezes zarządu Ryanair DAC. – Do 1 lipca pozostaje ponad 6 tygodni. Uważamy, że to najbardziej optymalny termin na przywrócenie lotów, abyśmy mogli pozwolić przyjaciołom i rodzinom ponownie się spotkać, dotrzeć do pracy i pozwolić gospodarkom opartym na turystyce jak Hiszpania, Portugalia, Włochy, Grecja, Francja oraz inne kraje odzyskać resztki tegorocznego sezonu turystycznego.