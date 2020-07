Koronawirus w Hiszpanii. Wiele odwołanych wycieczek i widmo kryzysu w branży hotelarskiej

Tak źle nie było w Hiszpanii od maja. Liczba nowych zakażeń rośnie w zastraszającym tempie. Tylko w terminie od 18 do 24 lipca ujawniono ponad 12 tys. nowych przypadków. To ponad dwa razy więcej niż tydzień wcześniej i czterokrotnie więcej niż na początku lipca.

Jak informuje "Next Gazeta.pl", pierwszym dużym touroperatorem, który zdecydował się anulować wszystkie wyjazdy do kontynentalnej części Hiszpanii do 9 sierpnia, jest brytyjski oddział TUI. Firma uczyniła tak z powodu decyzji Wielkiej Brytanii, która nakazuje osobom wracającym z największego państwa Półwyspu Iberyjskiego do kraju dwutygodniową kwarantannę (podobną decyzję podjęła niedawno Norwegia). Brytyjczycy, którym marzy się w najbliższym czasie urlop w Hiszpanii, mogą udać się z biurem TUI wyłącznie na Wyspy Kanaryjskie i Baleary.