Koronawirus w Izraelu. Turyści pytają o otwarcie granic i znoszenie restrykcji

Izrael - stopniowy powrót do normalnego życia

Jak informuje Izraelskie Rządowe Centrum Turystyki, od 3 maja mogą działać w tym kraju obiekty noclegowe, jednak muszą one przestrzegać reżimu sanitarnego. Mowa o ograniczonej liczbie gości, częstym wietrzeniu pomieszczeń czy sprzątaniu pokoi oraz części ogólnodostępnych według "nowych standardów higienicznych". Są one niemal identyczne, co w przypadku Polski oraz wielu innych państw europejskich.