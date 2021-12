Kosmetyki z Kopalni Soli „Wieliczka” – idealny prezent na Gwiazdkę

Nic zatem dziwnego, że w Wieliczce, mieście sławnym ze swej kopalni, leczniczo-kosmetyczne walory słonej przyprawy zostały szybko rozpoznane i docenione. W latach 30. XIX wieku dr Feliks Boczkowski, na co dzień dbający o zdrowie górników, uruchomił w Wieliczce zakład kąpielowy. Kurację w czerpanej spod ziemi solance zalecał na wiele różnych dolegliwości – od liszajów i reumatyzmu, po histerię. Dziś wielickie solanki - pochodzące z głębokości ponad 200 m i uznane przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny za wody lecznicze, służą do inhalacji w działającej przy Kopalni Soli "Wieliczka" tężni oraz do produkcji kosmetyków.