Koszmar fanów Eurowizji. Ceny noclegów drastycznie poszybowały w górę

Mężczyzna po dokonaniu rezerwacji ogromnego apartamentu, od razu dokonał wpłacenia depozytu w wysokości 50 proc. całej kwoty. - Następnego ranka otrzymaliśmy e-mail od gospodarza, że anulowali rezerwację bez wyjaśnienia i że nasz depozyt zostanie zwrócony. Nieruchomość została następnie ponownie wystawiona na Airbnb za oszałamiającą kwotę 4 883 funtów (27 tys. zł) za noc. W sumie 9 765 (około 54 tys. zł) funtów za dwie noce, co daje 610 (3,3 tys. zł) funtów za osobę - mówi mężczyzna w rozmowie z The Mirror. "Odwiedzam Liverpool co roku, ale to szaleństwo" - pisze pod swoim twittem Peter.