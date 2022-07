Koszmar w PKP. "Powinni pół litra komuś dać, a nie po butelce wody"

Ostatecznie okazało się, że między Bydgoszczą a wiaduktem ukradziono trakcję. Pociąg musiał więc "zawrócić". - Jak to ludzie usłyszeli, to w ogóle posypały się dowcipy związane z inflacją i podwyżkami. Ktoś rzucił, że wszystko drożeje, to i trakcje kradną. Przynajmniej się trochę pośmialiśmy - dodaje pani Kasia.