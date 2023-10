Kraina owoców morza, wina i wodospadów. Długo ją omijałam. Teraz wiem, że to błąd

Cud natury, czyli chorwacka kraina wodospadów

Chorwacja to nie tylko to, co zostało stosunkowo niedawno, bądź w zamierzchłych czasach, zbudowane przez człowieka, ale także natura, czyli to co mnie zauroczyło najbardziej. Park Narodowy Krka, założony w 1985 r. w środkowym i dolnym biegu rzeki Krka, która stanowi główną oś parku, położony jest w centralnej Dalmacji, niedaleko miasta Szybenik. Rocznie odwiedzają go miliony turystów z różnych zakątków świata, z tego powodu warto rozpocząć wycieczkę w godzinach porannych, aby tłumy skutecznie nie odebrały całej przyjemności z odkrywania rajskich zakamarków parku.