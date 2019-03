Kraj, którym rządzi rodzina. Nie powie ci, jakie ciemne strony skrywa Kazachstan

Nowoczesna Astana ociekająca złotem i bieda na prowincji. Skrajnie trudne warunki klimatyczne od -50 st. C zimą, do +49 st. C latem. Dumni ludzie i największy odsetek samobójstw. O Kazachstanie pełnym kontrastów opowiadał dr Andrzej Bober, który ostatnie 4,5 roku swojego życia spędził w Kazachstanie.

Andrzej Bober spędził w Kazachstanie 4,5 roku

– Adoptujesz mnie? – pyta jedenastolatka Andrzeja Bobera. – Dlaczego? – odpowiada Polak. – Jesteś polskim dyplomatą, masz duże mieszkanie w Astanie i jeździsz świetnym autem.

Ta dziewczynka jest podwójną sierotą. Jej ojciec i matka popełnili samobójstwa, tak samo zrobił jej starszy brat, a młodszy… który jeszcze niedawno sprawował nad nią opiekę, związał się z kobietą, która jej nie chce. Kazachowie wiodą ciężkie życie, często uginają się pod jego ciężarem. Jeśli chodzi o odsetek samobójstw są na szczycie listy. Rocznie średnio 48,1 mężczyzn i 9,6 kobiet, na 100 tys. mieszkańców, podejmuje drastyczną decyzję o zakończeniu swojego życia. A że mieszkańców jest ok. 18 mln, jest to łącznie ponad 10 tys. osób rocznie.

Ciemna strona

– Życie na prowincji potrafi dać w kość. Nauczyciel zarabia tam równowartość 500 zł, sprzedawca w sklepie ok. 400 zł, a osoba zajmująca się dojeniem krów ok. 50-200 zł. Gdy tymczasem ceny w sklepach są porównywalne lub wyższe do warszawskich – opowiadał dr Andrzej Bober w Gryfinie podczas 13. Gryfińskiego Festiwalu Miejsc i Podróży Włóczykij. W Kazachstanie pracował na polskiej placówce dyplomatycznej i przemierzył kraj wzdłuż i wszerz, spotykając prominentnych polityków, biznesmenów, artystów, ale i zwykłych ludzi.

– Jak żyć w takich warunkach? Większość społeczności kazachskiej hoduje cielaczka, krówkę, rzadziej kózkę. Mają mleko, sery, a gdy dorośnie sprzedają zwierzę do kołchozu za ok. 1,5 tys. zł i to im starcza na jakiś czas – tłumaczył.

Podczas swoich wypraw po kazachskich okolicach trafia również do baby Marii. Jej dom pamięta jeszcze dawne czasy. Po jednej strony ściany wisi obraz Jezusa, a po drugiej… Lenin. Baba od trzech lat nie wstaje z łóżka, od tylu lat nikt jej nie mył, ale z jej twarzy nie znika uśmiech. No może wtedy, gdy opowiada, że jej syn nie żyje. Został zamordowany w okrutny sposób, wlano mu do gardła kilka litrów spirytusu i ten umarł w męczarniach, jak wyjaśnia ze smutkiem jego matka, wypluwając swoje organy.

Prostytucja? Na wsiach od 6 zł za godzinę. Przemoc? Na miejscu codziennym. – Księże Macieju – krzyczy kobieta z wyraźnymi oznakami pobicia. – On mnie kocha, bo gdyby mnie nie kochał, to by mnie nie bił – przywołuje jedną z sytuacji, której był świadkiem pan Andrzej.

Rozmach musi być

Kazachstan ma dwa oblicza. Przeraźliwej biedy, gdy trafimy w głąb kraju, i luksusu, gdy wybierzemy się do Astany. A przecież to państwo jest potencjalnie bogate. Biorąc pod uwagę choćby fakt, że ze 105 pierwiastków z tablicy Mendelejewa aż 99 – znajduje się właśnie tutaj. To ogromny kraj, niemal 9 razy większy od Polski (zajmuje powierzchnię 2.724.900 km kw.), znajdujący się w trzech strefach klimatycznych. 16 grudnia 1991 r. pozbył się jarzma rosyjskiego i zyskał niepodległość.

Władzę od 1989 r. sprawuje Nursułtan Nazarbajew. U władzy jest 30 lat. Kult przywódcy jest tak silny, że naukowcy romansujący z władzą chcą udowodnić, że władca narodu jest potomkiem Chingis Hana. Jego złoty odcisk dłoni, która ma przynosić szczęście, można podziwiać w Astanie. W samej stolicy jest kilka ważnych inwestycji, które noszą jego imię. Jest port lotniczy im. Nazarbajewa, centrum, najlepszy uniwersytet, park dendrologiczny i ogród botaniczny. Wizerunek ojca narodu jest na znaczkach, a dzień Astany przypada w dzień urodzin Nazarbajewa, czyli 6 lipca.

– Prezydent skromnie powiedział, że nie chciałby, żeby stolica nazywała się Nursułtan – opowiadał trochę z przekąsem pan Andrzej. – Ale ma aspiracje, żeby otrzymać pokojową Nagrodę Nobla i oczywiście cieszy się tytułem ojca narodu.

Nazarbajew może mieć szczytne cele, ponieważ o życie powszednie nie musi się martwić. Szacuje się, że jego majątek wynosi 60-80 mld dolarów (ok. 230 mld zł - 305 mld zł).

– Kazachski "Forbes" donosi o 5 nazwiskach najbardziej zamożnych Kazachów. Łatwo je zapamiętać. Listę otwiera Nursułtan Abisiewicz Nazarbajew. Na drugim miejscu jest jego córka Darika Nazarbajew, na trzecim druga córka Dinara, na czwartym jej mąż Timur Kulibajew. Na piątym Bulat Utemuratow. Zdarzyło mi się kilka razy wyjść na piwo z wnukiem Nursułtuna Nazarbajewa, który powiedział mi, że na 18. urodziny od dziadka dostał 200 mln dolarów, od mamy 200 mln i od wujka 200 mln na start. Na rozruch. Później był m.in. wiceprezydentem miasta stołecznego Astana – zdradza Bober.

No właśnie Astana. Wizytówka Kazachstanu, która ma pokazać potęgę kraju, którym włada Nursułtan Nazarbajew. W 1997 r. przeniesiono stolicę Kazachstanu z Ałma-Aty do niewielkiego miasteczka w północnej części kraju. Na każdym kroku widać rozmach. Pałac prezydencki porównywano z Białym Domem w Waszyngtonie, podkreślając, że wersja azjatycka musiała być znacznie większa i bogatsza.

Znakiem rozpoznawczym, godłem miasta jest Bäjterek, na jego szczycie błyszczy złota kula. Ma ona ponad dwadzieścia metrów średnicy i symbolizuje słońce. W jej wnętrzu znajduje się pomieszczenie, gdzie umieszczono złoty odcisk dłoni prezydenta Nursułtana Nazarbajewa.

- Bäjterek nawiązuje do legendy o mitycznym drzewie i magicznym ptaku Samruk, który złożył złote jajo w jego konarach. Wieża ma ponad sto merów i taras widokowy na szczycie. Nazwa oznacza wysoką topolę – opowiadał Polak.

Jedynym w swoim rodzaju obiektem jest Piramida Pokoju i Pojednania.

– Budynek ten jest uznawany za centrum okultystyczne, według niektórych jest to miejsce, w którym spotykają się iluminaci – zdradza były dyplomata. – Budynek ten ma symbolizować drogę od ciemności do jasności. Od niewiedzy do wiedzy. Od zbłądzenia do Boga.

Ale choć budowle i obiekty, które się mija na ulicach stolicy zachwycają, pan Andrzej zwraca uwagę na coś innego. Astana powstała z rozmachem, ale budowano ją w pośpiechu, byle jak. Pod wpływem wiatru płyty o wielkości 1 m na 1 m – odpadały z 12., 17. czy 19. piętra, rozpryskiwały się na chodniku. Zdarzały się przypadki ścięcia głowy czy przecięcia korpusu.

– Nie chcę straszyć, ale przy podmuchach wiatru, które zdarzają się 300 km/h lepiej patrzeć w niebo – ostrzegał.

Cuda i dziwy

Gdy się spędziło prawie 5 lat w danym miejscu, można ciekawostki wciąż wyciągać z rękawa. I tak też było w tym przypadku. Czasem historie brzmiały niewiarygodnie, jak o pociągu, który zaginął, a po prostu dopadł go buran śnieżny. Maszyna znalazła się pod 2-metrową warstwą białego puchu.

Czy o sposobie żywienia Kazachów. Gdy wybierzemy się na bazar, codziennością są widoki półtuszy konia.

– Komicznie to wygląda, gdy Kazach jedzie do domu z połową konia w samochodzie – żartuje. – Alergikom zaś polecam mleko wielbłądzie. Wiele osób zauważyło, że dzięki piciu tego mleka ich problemy ustąpiły. Swego czasu zajadałem się wędzonymi rybami nad jeziorem Bałchasz do momentu, gdy dowiedziałem się, że są wędzone na oponach. I gdy zapytałem, czy to prawda, to usłyszałem: "ale wie pan, na dobrych oponach, to jest dobra marka"– śmiał się były dyplomata. – Z innych ciekawostek. To czy wiecie, że Łajka była narodowości kazachskiej?

W Kazachstanie jest również jeden z największych poligonów jądrowych na świecie. Mieszka tu również sporo potomków Polaków, wysłanych tu do łagrów w latach 30. ubiegłego wieku. Ale to już tematy na inne opowieści.