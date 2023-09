Kraje bałkańskie poza UE. "Przychodzą z samymi dobrymi wiadomościami"

Kraje bałkańskie podbijają serca Polaków, a to wszystko za sprawą bajkowych krajobrazów, niskich cen i pewnej pogody. Uwielbiana przez naszych rodaków Albania nie należy do Unii Europejskiej, ale to nie stanowi dla turystów żadnego problemu. - Nawet jeśli ktoś nie ma paszportu, nie musi się tym przejmować i go szybko wyrabiać, bowiem można tam polecieć na sam dowód osobisty - tłumaczyła w programie "Newsroom WP" dziennikarka Natalia Gumińska. Innym turystycznym hitem nie bez powodu staje się także Macedonia, do której również podróżni nie będą potrzebowali paszportów. W tym kraju największą atrakcją jest słynne Jezioro Ochrydzkie. - Nie brakuje tam plaży, można się przepłynąć łódkami, kajakami. Zbiornik jest otoczony górami, co sprawia, że klimat jest naprawdę wyjątkowy - dodała dziennikarka.