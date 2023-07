Kreatywni, nieszablonowi, odkrywczy. Poznaliśmy laureatów VI Turystycznych Mistrzostwa Vlogerów – czołowego konkursu dla polskich youtuberów podróżniczych

– Mazowieckie to nasze województwo; tu się urodziliśmy i wychowaliśmy – komentuje udział w konkursie zwycięska para, Kasia i Dawid. – Zbierając materiały do tegorocznej edycji Turystycznych Mistrzostw Vlogerów zależało nam, by odkryć na nowo nasze miejsce na ziemi, odwiedzając zarówno znane, jak i mniej typowe atrakcje i różnorodne miejsca. Nasze filmy pokazują województwo mazowieckie przekrojowo – odnajdą w nich inspiracje zwolennicy aktywnego wypoczynku, błogiego lenistwa nad rzeką, smakosze lokalnej kuchni, miłośnicy historii, przemysłu czy polskiej tradycji.