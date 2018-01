Kreta – co musisz wiedzieć, zanim tam pojedziesz

Kreta to największa wyspa Grecji położona na Morzu Śródziemnym i jeden z najpopularniejszych kierunków turystycznych wśród Polaków. Z tego względu warto tam jeździć przez cały rok, nie tylko podczas sezonu urlopowego. Czym zachwyca Kreta?

Jedna wyspa, dwa klimaty

Kreta charakteryzuje się dość zróżnicowanym klimatem, co wynika nie tylko z położenia, ale także z ukształtowania terenu. Pośrodku wyspy biegnie pas górski, który dzieli ją na dwie części. Północny rejon jest bardziej "europejski", co oznacza, że częściej występują tam opady, a temperatura jest średnio o 3-6 stopni niższa niż w części południowej, która z kolei jest bardziej sucha, a latem bardzo gorąca.

Warto wziąć to pod uwagę podczas planowania urlopu, chociaż wielu turystów uważa, że najlepiej jest odwiedzić wyspę w okresie od kwietnia do października. Wtedy jest oczywiście najcieplej, a poza tym cała przyroda zieleni się i pięknieje, co jest gratką dla miłośników flory. Od listopada pogoda zaczyna się zmieniać. Późnią jesienią oraz zimą Kreta jest dość kapryśna, więc może być zarówno bardzo deszczowo i wietrznie, jak i słonecznie i przyjemnie.