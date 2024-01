Krew na drodze do Morskiego Oka. TPN zabrał głos

Krew na szlaku nad Morskie Oko

Wiele osób zdecydowało się przejść ten szlak w niedzielę 31 grudnia 2023 r. Wówczas na asfaltowej drodze z Palenicy Białczańskiej do Morskiego Oka, pokrytej śniegiem, zauważono ślady krwi. Była to krew jednego z koni, ciągnących wozy z turystami. Wskutek poluzowania się podkowy doszło do zranienia zwierzaka. W czasie jazdy fiakier nie zauważył żadnych niepokojących oznak u konia. Zwierzę nie kulało, a mężczyzna ze swojego miejsca nie widział śladów krwi. Dopiero po zakończeniu kursu na placu manewrowym na Palenicy Białczańskiej fiakier dostrzegł ranę zwierzęcia.