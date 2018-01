Kup parę butów i jeździj za darmo komunikacją miejską. Sportowy gigant znów zaskakuje

Adidas to firma, która lubi zaskakiwać ciekawymi projektami i kolaboracjami. Tym razem jednak przeszli samych siebie. Dzięki współpracy z władzami miasta, właściciele nowego modelu butów BVG x adidas EQT Support 93/Berlin, będą mogli jeździć komunikacją miejską za darmo przez cały rok.

Oferta dotyczy mieszkańców Berlina, który był inspiracją do stworzenia nowych "adidasów". Za parę BVG x adidas EQT Support 93/Berlin zapłacimy 180 euro (750 złotych), co w przybliżeniu daje koszt rocznej jazdy komunikacją miejską w stolicy Niemiec.

Jak ma działać ten innowacyjny pomysł? Banalnie! W język buta wszyty zostaje czytnik elektroniczny podobny do tego, który mamy w swoich kartach miejskich. Żeby "skasować" bilet wystarczy przyłożyć but do czytnika znajdującego się w Berlinie na peronach i już. Możemy cieszyć się bezpłatną jazdą.

Nie każdy jednak będzie miał szansę wypróbować nowy pomysł Adidasa. Sportowy gigant wypuszcza bowiem model BVG x adidas EQT Support 93/Berlin w edycji limitowanej. Do kupienia będzie jedynie 500 par obuwia, czyli kto pierwszy, ten lepszy.