Lampart morski połknął pendrive. Jest sprawny

Przypomina fokę, żyje w okolicach Antarktydy i wciąż fascynuje badaczy. Cętki zdobią jej ciało i choć nie osiąga takiej prędkości jak lampart, właśnie tak jest nazywana – amfitryta lamparcia. Ostatnie odkrycie jest zdumiewające.

Amfitryty lamparcie występują w okołobiegunowej strefie dryfującego lodu na północ od wybrzeży Antarktydy oraz w południowej części Oceanu Indyjskiego w rejonie Wysp Kerguelena. Przypominają foki, ale są szybkie, zwinne i dobrze przystosowane do polowania. Interesują się nimi badacze, biolodzy morscy, a wolontariusze działający w ramach NIWA (National Institute of Water and Atmospheric Research) oraz organizacji LeaopardSeals.com zbierają ich odchody, aby poznać sposób ich odżywiania, ale także aby dowiedzieć się, w jakim są stanie fizycznym i oszacować, jak długo mogły przebywać na terenie Nowej Zelandii.