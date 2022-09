Last Minute – jak zaplanować wakacje na ostatnią chwilę?

Koniec wakacji 2022 nie oznacza końca sezonu turystycznego. Wakacje Last Minute we wrześniu, październiku i listopadzie to doskonały wybór ze względu na wciąż wakacyjną pogodę w najpopularniejszych regionach i zdecydowanie niższe ceny wyjazdów! Kiedy w Polsce pojawiają się pierwsze chłodne dni, w Grecji, Turcji, Egipcie, Albanii czy Chorwacji temperatury powietrza wciąż osiągają od 25 do 32°C.