Lata nie są ważne: Pięć (Pre)historycznych artefaktów, które musisz zobaczyć

Zagrzebska mumia w Muzeum archeologicznym w Zagrzebiu

Nie musisz jechać do Egiptu, żeby zobaczyć prawdziwą mumię. Zagrzebska mumia znajdująca się w Muzeum Archeologicznym w Zagrzebiu, to prawdziwa rzadkość w skali światowej. Mumia i taśmy, w które była zawinięta około roku 1860, zostały przywiezione z Egiptu do Zagrzebia. Po dokładnym sprawdzeniu okazało się, że kawałki tkaniny, w którą mumia niegdyś została zawinięta pokryte są niezwykłymi znakami dlatego przypuszczano, że chodzi o nieznany dotąd język. Z czasem naukowcy Heinrich Brugsch i Richard Burton (nie ten Richard Burton, który grał Marka Antoniusza w filmie "Kleopatra") odkryli, że tajemnicze zapisy to nie hieroglify, jak uważano początkowo, ale język etruski. Materiał, na którym znajdował się zapis (i który później posłużył do zawinięcia mumii) dziś znany jest pod nazwą "Liber linteus Zagrebiensis" ("Zagrzebska lniana książka"). Tekst składa się z 1300 słów na pięciu kolejnych taśmach i jest najdłuższym znanym tekstem w języku etruskim. Poza tym, to jedyny zachowany egzemplarz lnianej książki ze starożytności. Jednak nadal pozostaje tajemnicą, co właściwie zapisano w tekście i w jaki sposób taśmy z tekstem ludów dawnych Włoch trafiły na mumię z Egiptu…