Lazurowa woda i rajskie plaże. Ceny zwalają z nóg

Jamajka to marzenie wielu Polaków. Nie ma co się temu dziwić, bowiem błękitna woda, sąsiadująca z egzotyczną roślinnością na każdym zrobi ogromne wrażenie. Niestety odwiedzenie tego miejsca nie jest tanie. - Sam przelot na wyspę może nas kosztować od 3 do 5 tys. zł. (...) Rozważając wyjazd na Jamajkę, warto zwrócić uwagę na oferty, proponowane przez biura podróży, bo kiedy zdecydujemy się na taką wycieczkę, to tydzień na Jamajce możemy spędzić za ok. 8-10 tys. zł od osoby - mówiła w programie "Newsroom WP" dziennikarka Monika Sikorska. - Jamajka to wciąż kierunek ekskluzywny, dlatego oferty w biurach podróży to zazwyczaj hotele pięciogwiazdkowe z bardzo wysokim standardem, pakietem all inclusive i infrastrukturą, która sprzyja wypoczynkowi w iście rajskim klimacie - dodała.

