Leśnicy ostrzegają. Groźne gady już wychodzą na szlaki

Żmije zygzakowate zimują w jamach i norach na głębokości od pół do dwóch metrów pod powierzchnią ziemi. Kiedy zaczyna się robić cieplej, wychodzą ze swoich kryjówek. Zazwyczaj hibernują do połowy marca, choć jest to uzależnione od pogody. Wysokie temperatury w ostatnim czasie sprawiły, że żmije w Bieszczadach już pojawiły się na szlakach. Należy pamiętać, aby ich nie dotykać.