Leśny ośrodek w hotelowym standardzie

Właściciel obiektu przedstawia też ciekawą propozycję na czas ograniczeń związanych z pandemią. W niskim sezonie (kwiecień-maj i październik-listopad) wprowadza do swoich usług „workation”. Coraz popularniejsze w branży turystycznej określenie jest zbitką wyrazów „work" i „vacation" (praca i urlop). Jednym słowem jest to nic innego jak połączenie pracy zdalnej z wczasami. - Odpowiadamy na rosnące zapotrzebowanie osób, które zamieniły pracę w biurze na home office i mogą wykonywać swoje obowiązki zawodowe z dowolnego miejsca. W naszym ośrodku pracownicy zdalni otrzymają wymarzone do tego warunki. W bliskości z naturą, wśród zieleni i ciszy, a jednocześnie z dostępem do szybkiego łącza internetowego i salek do prowadzenia rozmów on-line - mówi Dorian Krzystanek, współwłaściciel Go4Sport.