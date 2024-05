Łódzkie "metro" coraz bliżej. Minister złożył deklarację

Wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak ocenił, że otwarcie tunelu pod Łodzią pozwoli na uruchomienie nawet do 300 pociągów na dobę i przyciągnie do kolei kilkanaście milionów pasażerów w ciągu roku. - Tunel średnicowy włączy Łódź do sieci połączeń międzynarodowych. Łódź zyska należne jej miejsce na kolejowej mapie Polski - wyjaśnił Malepszak.