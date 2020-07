Lot wystartuje z Warszawy do Dublina

Stolica Irlandii - Dublin dołącza dziś do nowych kierunków w stopniowo rozwijanej, regularnej siatce połączeń LOT-u. Ze względu m.in na słynny irlandzki folklor i klifowe wybrzeża, kraj ten cieszy się ogromną popularnością turystów z całego świata. Nowe połączenie Warszawa-Dublin ma też duży potencjał biznesowy. W tzw. europejskiej Dolinie Krzemowej swoje biura mają znane firmy technologiczne takie jak Google, Apple, Facebook, Microsoft, eBay i Paypal, a także m.in koncerny farmaceutyczne.

Rejsy z Lotniska Chopina w Warszawie do Dublina będą realizowane od 23 sierpnia br. cztery razy w tygodniu zgodnie z następującym rozkładem:

Potencjał połączeń do Dublina potwierdziła także operacja #LOTdoDomu. Zapotrzebowanie na połączenia ze stolicy Irlandii było na tyle duże, że w ciągu trzech tygodni polski przewoźnik wykonał po pasażerów aż 25 rejsów. Obecnie w samym Dublinie mieszka ponad 50 tys. osób polskiego pochodzenia. Według danych za 2019 r., liczba podróżujących między Polską a Dublinem sięgnęła nawet 850 tys. osób.

- Bezpośrednie połączenie lotnicze z Dublinem było ważnym punktem w rozwoju zachodnioeuropejskiej siatki LOT-u. Ze względu na dużą liczbę mieszkających w Irlandii Polaków, nasza obecność w tym kraju była tylko kwestią czasu. Dzisiaj możemy zaproponować rodakom najwygodniejszy sposób podróży do Dublina prosto z głównego lotniska w Warszawie. W ramach stopniowego przywracania regularnych tras i odbudowywania ruchu lotniczego jesteśmy przekonani, że z czasem z bezpośrednich lotów na położoną nad Atlantykiem wyspę chętnie skorzystają również pasażerowie z innych krajów Europy Środkowo-Wschodniej. – mówi Rafał Milczarski, prezes LOT-u.

LOT stopniowo przywraca do siatki połączeń regularne kierunki europejskie. Od 15.07 pasażerowie mogą znowu podróżować do Londynu, Berlina, Pragi, Kijowa, Frankfurtu, Hamburga, Mediolanu, Genewy, Istambułu, Belgradu czy Tallina. W sumie w bieżącym sezonie letnim, razem z nowym połączeniem do Irlandii w ofercie LOT-u znajduje się już ponad 130 połączeń i ponad 70 kierunków podróży.