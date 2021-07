Lotnisko Chopina. Polacy zdziwieni szybką kontrolą graniczną

- Wracałam z Madery do Warszawy. Miałam zarówno certyfikat szczepienia, jak i certyfikat ozdrowieńca. Kiedy wysiadłam z autobusu na lotnisku Chopina, udaliśmy się do kontroli, ale strażnik nawet nie porównał danych z dowodu do danych na certyfikatach. Certyfikaty miałam złożone, było widać tylko logo, żadnych danych, kontrola trwała może pół minuty - pisze nasza czytelniczka Patrycja, która odezwała się do nas przez portal dziejesie.pl.