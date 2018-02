Luksusowe hotele ze SPA - czy wiesz, że teraz zapłacisz nawet 70% mniej?

Popularne kierunki wyjazdów w kraju są o tej porze roku podporządkowane feriom i spędzaniu czasu z dziećmi. Dla zmęczonych zgiełkiem i zatłoczonymi górskimi ośrodkami, mamy kilka atrakcyjnych ofert trzy- i czterogwiazdkowych hoteli ze SPA nad morzem i w górach.

Szybki pobyt w SPA pozwoli zregenerować umysł i ciało, teraz takie wypady są znacznie tańsze

Nadmorski wypoczynek w wersji premium - hotele ze strefą SPA Jedną z najpopularniejszych form wypoczynku są krótkie urlopy, weekendowe wypady lub coraz chętniej wybierane wypady do SPA. Gdzie jechać, jeśli mamy ochotę na wypad do SPA z partnerem lub przyjaciółką w dobrej cenie? Warto skorzystać, zwłaszcza że wybrane oferty nad morzem i w górach to teraz nawet minus 70 proc.! Wybrzeże Bałtyku przezywa obecnie tzw. martwy sezon, dlatego znajdziemy tam najwiecej ciekawych ofert turystycznych. Poza największymi ośrodkami turystycznymi oferta turystyczna zachęca najlepszymi w ciągu roku promocjami na pobyty w SPA, gdzie możemy udać się samodzielnie, a najlepiej z partnerem lub koleżanką.

Rekordowo tanie oferty nad polskim morzem znajdziemy między innymi w miejscowości Niechorze, gdzie mieści się czterogwiazdkowy Baltic Cliff Spa&Wellness. Sporo zaoszczędzisz, bo pobyt to teraz 215 zł za 2 osoby, czyli ponad 500 zł mniej, niż w sezonie. Miejscowość jest położona 45 km na zachód od Kołobrzegu. Najlepsza oferta to nawet jedna trzecia ceny, a w tym mamy luksusowy apartament, wykwintną kuchnię, designerską strefę spa basen z atrakcjami, saunę fińską i rzymską, łaźnię parową i bogatą ofertę zabiegów upiększających.

Idealne Spa w centrum Trójmiasta - najtańsza oferta Świetną ofertę znaleźliśmy w Gdańsku, na Wyspie Spichrzów, gdzie warto zawitać do hotelu Number One SPA & Wellness. Standard jest o jedną gwiazdkę niższy, ale za to cena to tylko 159 zł za noc dla dwóch osób, a do Gdańska dojedziemy bez większego problemu transportem publicznym. Hotel mieści się jedynie 500 m od Bramy Zielonej i przystani jachtowej Marina Gdańsk, co sprzyja wieczornym wypadom na miasto.

Góry to nie tylko narty - najlepsze hotele ze SPA Jaką ofertę wybrać, jeśli mama chce odpocząć, w czasie kiedy dzieci uczą się z tatą jeździć na nartach? Przy wyborze krótkich urlopów poza ceną zwracamy uwagę także na odległość, jaka dzieli nasze miejsce zamieszkania od celu podróży. Nad morzem jest teraz najtaniej, ale w górach też znajdziemy cos ciekawego. Najbardziej zatłoczone są obecnie ośrodki wypoczynkowe z ofertą na ferie zimowe. Jeśli zależy nam na spokojnym wypoczynku, to polecamy hotele o wyższym standardzie, gdzie nic nie zakłóci naszego spokoju.

Hotel Zamek na Skale w miejscowości Trzebieszowice w Sudetach, to ośrodek o standardzie czterogwiazdkowym. Za pobyt dwóch osób przez minimum dwa dni zapłacimy tylko 149 zł za dwie osoby, a do tego dostaniemy duży rabat na zabiegi w SPA. To się opłaca.

Szybki wypad do SPA? Tylko teraz! Równie ciekawa oferta, którą znaleźliśmy w Beskidach, to 499 zł za dobę dla dwóch osób, a minimalny pobyt to dwa dni. Czarny Potok Resort SPA & Conference wyróżnia się malowniczym położeniem w miejscowości Krynica-Zdrój oraz bogatą ofertą wypoczynkową: do dyspozycji odwiedzających są między innymi Łaźnie Zdrojowe z nielimitowanym dostępem, 11 gabinetów spa oraz pobliskie wyciągi narciarskie Gromada i Jaworzyna.