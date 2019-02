Luksusowy hotel na lotnisku. Takiej lokalizacji jeszcze nie było

Moda na modernizację nieużywanych budynków w rozkwicie. Tym razem pod lupę wzięto jeden z terminali największego lotniska świata, czyli JFK w Nowym Jorku. Stworzono tam wyjątkowy hotel.

Budynek powstał w 1962 roku, ale funkcje terminala stracił w roku 2001. Od tego czasu stał opuszczony i niewykorzystany. Obecnie stworzono w nim 512 pokoi, których wnętrza inspirowane są tak zwaną "Erą odrzutową", czyli czasami, w których do użytku wprowadzono pierwsze samoloty rejsowe napędzane silnikami odrzutowymi.

Aby wyciszyć pomieszczenia, w hotelu zastosowano okna ze szkłem o grubości niemal 11,5 cm. Jest to drugi budynek na świecie co do grubości okien. Najgrubsze szkło zastosowane zostało w ambasadzie Stanów Zjednoczonych w Londynie.