Madera w Portugalii. Wyspa wiecznej wiosny

Piękna portugalska wyspa jest ogromnym ogrodem w zielonych barwach z łagodnym klimatem i cenionymi walorami naturalnymi. Sprawdź, gdzie leży Madera i co zobaczyć na wakacjach w tej części wyspiarskiej Europy otoczonej wodami Oceanu Atlantyckiego.

Madera jest Wyspą wiecznej wiosny

Z Madery o stosunkowo niewielkiej powierzchni bliżej mamy na Wyspy Kanaryjskie czy do Afryki do Maroko niż na stały ląd do Portugalii. Natomiast z Polski na miejsce dostaniemy się lotem bezpośrednim z największych lotnisk w naszym kraju. Nazwa Wyspa wiecznej wiosny odnosi się nie tylko do zielonej nawet w najchłodniejszych miesiącach w roku roślinności na Maderze, ale również do klimatu panującego na wyspie. Nieco zaskakującym faktem jest bowiem pogoda w tym zakątku Portugalii. Będąc tutaj nawet zimą, ma się wrażenie doświadczania wiosny i przyjemnych temperatur powietrza. W najchłodniejszym okresie (pomiędzy grudniem a kwietniem) w ciągu dnia na wyspie temperatura powietrza wynosi przeciętnie 19-20 st. C, nocą ok. 13 st. C.