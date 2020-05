Magiczne lata 90. Letni cyrk i zdjęcie ze słoniem w Gdańsku

- Na pustej przestrzeni dawnego pasa startowego, zaraz obok słynnej kładki, pojawiał się wielki namiot, a wokół niego rozstawiano wozy cyrkowców i zwierząt. Wtedy akurat tak się złożyło, że słonie biorące udział w występach, w ciągu dnia były wypuszczane luzem do pobliskiego parku – opowiada Marcin w rozmowie z portalem "Trójmiasto.pl"

Letni cyrk i zdjęcie ze słoniem w Gdańsku

Słonie spacerowały wówczas między drzewami i skubały gałęzie drzew. Dzieci szalały z radości, mając możliwość zrobienia sobie z nimi zdjęcia. Jak wspomina gdański przewodnik, w ogóle się nie płoszyły i były do nich przyjaźnie nastawione. Kto nie marzył w tamtych czasach o takiej atrakcji, jak zdjęcie ze słoniem? Dziś mamy je niemal na wyciagnięcie ręki.

Takie zdjęcie to z całą pewnością wartościowa pamiątka, bo wiele krajów na świecie potępia ideę występów cyrkowych z udziałem zwierząt. Mimo iż w Polsce wciąż oficjalnie nie wprowadzono prawnego zakazu występów ze zwierzętami, to wielu mieszkańców jawnie krytykuje tego typu praktyki. Dziś podobne zdjęcie prędzej zrobimy udając się do tajskiego sanktuarium słoni, niż podczas spaceru po parku w Gdańsku-Zaspie.