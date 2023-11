Magiczne miejsca i wyśrubowane ceny. Atrakcja, która staje się coraz bardziej popularna

Na czym polegają ogrody świateł?

Plenerowe wystawy świetlne to połączenie tysięcy wielokolorowych diodek w barwne, zmieniające się lub statyczne obrazy, co w połączeniu z muzyką daje wręcz bajkowe efekty. Świetlne ogrody można nie tylko oglądać. Bardzo często wzbogacone są one elementami interaktywnymi. To szczególnie atrakcyjna forma dla dzieci, ale jeśli sądzicie, że tylko maluchy z nich korzystają, to bardzo się mylicie.