Magiczny zakątek Chorwacji. Idealny do odwiedzenia we wrześniu

Wrzesień to świetny moment na wypad do Chorwacji. Brak tłumów, wysokie temperatury i nagrzane morze, a także tanie połączenia lotnicze kuszą turystów. Gdy nie grożą nam upały i kolejki, dużo przyjemniej jest także zwiedzać. We wrześniu warto wybrać się do jednego z cudów natury Chorwacji, czyli Parku Narodowego Jezior Plitwickich.