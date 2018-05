Makijaż odmładzający po 50 roku życia – jak go zrobić?

Po 50 roku życia nie musimy rezygnować z makijażu. Wystarczy tylko dostosować go do potrzeb dojrzałej skóry. Dowiedz się, jakie kosmetyki i kolory powinno się wybierać, aby odjąć sobie lat oraz jak przygotować cerę pod makijaż. Podkreśl swoje naturalne piękno i dopełnij je pięknym uśmiechem.

Obok umiaru w makijażu po 50 roku życia najważniejsza jest precyzja. Jeśli nałożymy kosmetyki niedokładnie, uzyskamy nieestetyczne plamy, a nadmiar zbierze się we wszystkich załamaniach i zmarszczkach. Najlepiej więc zaopatrzyć się w miękką gąbkę do podkładu lub zbity, średniej wielkości pędzel oraz przy nakładaniu produktów wykonywać ruchy wklepujące. Dokładność ważna jest również przy malowaniu ust szminką oraz obrysowywaniu oka kredką. Na dojrzałej skórze każde niedociągnięcie będzie bardziej widoczne.

Makijaż ma za zadanie podkreślać to, co w nas najpiękniejsze i tuszować wszystko, czego nie lubimy lub nie chcemy eksponować. W każdym, nie tylko tym dla cery dojrzałej, ważny jest umiar. Zbyt wiele kosmetyków na twarzy wbrew pozorom nie zatuszuje niedoskonałości, a może je uwypuklić. Stworzy także wrażenie ciężkiej, postarzającej maski. Z tego względu wszystkie kosmetyki powinniśmy nakładać cienkimi, dobrze rozprowadzonymi warstwami. Makijaż ma się wtopić w naszą skórę.

Kosmetyki do makijażu powinny być idealnie dobrane do typu urody oraz koloru skóry, oczu i włosów. Ważne, aby dobrze dobrać barwę podkładu i pudru. Kosmetyki powinniśmy testować w naturalnym świetle, najlepiej nakładając w okolicy żuchwy. Istotne jest nie tylko dopasowanie ich do odcienia cery, ale też zrównoważenie naturalnych tonów skóry, np. oliwkowych, różowych czy żółtawych.

Dojrzała cera wymaga kosmetyków pielęgnacyjnych bogatych w substancje odżywcze tj. kolagen, witamina C, kwas hialuronowy, retinol, koenzym Q10 czy fitohormony. Działają one zbawiennie na skórę, która w tym wieku szybko traci wodę i elastyczność. Są ratunkiem dla wiotkiej, zmęczonej, często przesuszonej cery. Dopiero odpowiednio nawilżona, wygładzona i napięta skóra będzie dobrym płótnem dla makijażu. Inaczej kolorowe kosmetyki podkreślą suche skórki i uwypuklą zmarszczki.

Odpowiednia baza nie tylko utrwala makijaż, ale też poprawia rozkładanie się i przyczepianie kosmetyków do skóry. Może też wyrównać koloryt cery oraz wypełnić rozszerzone pory i płytsze zmarszczki. Do cery dojrzałej odpowiednie będą bazy silikonowe lub naturalne oleje. Lepiej unikać produktów z dodatkiem krzemionki, które mogą nadmiernie wysuszać.

Piękny, zadbany uśmiech to najlepsze dopełnienie każdego makijażu. Warto więc pomyśleć nie tylko o kondycji skóry twarzy, ale też zębów. Nawet w starszym wieku, kiedy użytkujemy już protezę zębową, możemy pochwalić się białym, pełnym radości uśmiechem - stosowanie kremu mocującego poprawia mocowanie protezy zębowej, więc możemy jeść i śmiać się bez skrępowania. Wystarczy przy codziennej pielęgnacji jamy ustnej i protezy zębowej pamiętać o regularnej i dopasowanej do wieku higienie oraz odpowiednich środkach czyszczących.

Korektor powinien mieć kolor zbliżony do odcienia podkładu lub o ton jaśniejszy, aby dodatkowo rozświetlić np. okolice oczu. Jego konsystencja nie powinna być zbyt gęsta, a wykończenie matowe. Wybierajmy produkty lekkie, nieprzesuszające, nadające blasku. Korektor – zwłaszcza pod oczami i w okolicach zmarszczek – dobrze wklepmy, wyrównując miejsca, w których może się on zbierać.

Podkład do cery dojrzałej powinien mieć lekką konsystencję oraz właściwości, odżywcze, nawilżające, liftingujące i rozświetlające. Unikajmy gęstych, kremowych produktów, które zapychają pory i gromadzą się w zmarszczkach. Nieodpowiednie będą także podkłady o całkowicie matowym wykończeniu, które postarzają i odbierają skórze naturalny blask. Dobierzmy kolor zbliżony do odcienia naszej skóry. Kosmetyk nakładajmy cieniutkimi warstwami za pomocą zwilżonej gąbeczki lub pędzla. Krycie możemy budować, dokładając produkt w miejsca, które tego wymagają. Pamiętajmy jednak, że większe przebarwienia czy sińce pod oczami przykryjemy korektorem.

Wraz z upływem lat naturalny kolor ust może tracić na intensywności. Miejsca, w których brakuje pigmentu, najlepiej uzupełnić konturówką. Dobierzmy ją do odcienia pomadki. Najlepiej wybierać kolory zbliżone do naturalnego, świeże, jasne. Zbyt ciemne lub wpadające w pomarańcz mogą postarzać. Zdecydujmy się też na wykończenie kremowe lub błyszczyk. Pełny mat może zbytnio wysuszać i podkreślać zmarszczki.

Doskonałe dopełnienie makijażu, czyli jak dbać o piękny uśmiech po 50

Nawet najlepiej wykonany, profesjonalny makijaż nie zrobi aż takiego wrażenia, kiedy nie zostanie dopełniony pięknym, zadbanym uśmiechem. Po 50 roku życia higiena i dobór odpowiedniej pielęgnacji zębów i jamy ustnej jest szczególnie ważny, ponieważ z wiekiem pogarsza się ogólny stan uzębienia. Prowadzi to do wielu problemów, z którymi można sobie jednak poradzić i w efekcie stworzyć pełny wizerunek dojrzałej kobiety z klasą:

Po 50 roku życia zęby stają się coraz bardziej podatne na powstawanie próchnicy, a w konsekwencji także do konieczności usunięcia lub wypadania zębów. Może się okazać, że stosowana do tej pory pasta z fluorem jest niewystarczająca. Odpowiednia będzie taka z dawką powyżej 1000 ppm. Dobierzmy też delikatną, miękką szczoteczkę oraz nić dentystyczna i płyn do płukania jamy ustnej. Nie zapominajmy, że kluczem do pięknego uśmiechu jest regularność. Myjmy zęby po każdym posiłku, minimum 2 razy dziennie.

• zdrowa dieta i profilaktyka przy chorobach dziąseł

Podrażnienia, owrzodzenie i choroby dziąseł na czele z paradontozą to kolejny problem na drodze do pięknego wyglądu. Nie należy go bagatelizować, bo może prowadzić nawet do wypadania zębów. Aby mu zapobiec, odwiedzajmy regularnie lekarza dentystę i wykonujmy zabiegi piaskowania, usuwania kamienia i fluoryzacji. Pomocna może okazać się również zmiana diety na bogatą w wapń, witaminę C i te z grupy B. Profilaktycznie warto jeść więcej nabiału, drobiu, ryb i ciemnego pieczywa. Szczególnie ważna jest również higiena, zwłaszcza wtedy, kiedy użytkujemy częściową lub całkowitą protezę zębową. W tym wypadku należy również pomyśleć o odpowiednich środkach do jej czyszczenia oraz kremach mocujących, zapobiegających dostawaniu się resztek pokarmów pod protezę.

