Maleńki drapieżnik. Spotkanie z nim jest bardzo niebezpieczne

Niebezpieczny gatunek parzydełkowca

Carukia barnesi to gatunek meduzy o niewielkich rozmiarach (wysokość ciała dorosłego osobnika waha się od 12 do 30 mm), zasiedlający wody oblewające Australię. Jej atak może skutkować syndromem Irukandji. Jest to stan, który wynika z poparzenia przez niektóre meduzy. Jego pierwsze objawy to silny ból głowy lub pleców, problemy z oddychaniem, nudności i wymioty. W rzadkich przypadkach może on spowodować nawet zatrzymanie akcji serca, a w konsekwencji śmierć.