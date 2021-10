Malowniczy zamek to nie wszystko. To miasto ma do zaoferowania znacznie więcej

Jest to barokowa świątynia, która została gruntownie odnowiona, odzyskując wiele z oryginalnego wyglądu. Jednak nie to przyciąga turystów, chcących zwiedzić jego wnętrze - a dokładnie jedno z pomieszczeń. Dość makabryczna atrakcja znajduje się w podziemiach kościoła i jest nią zmumifikowane ciało młodego uczestnika konfederacji barskiej. Do dzisiaj nie udało się ustalić jego tożsamości, ale przypuszcza się, że był to bliski współpracownik Kazimierza Pułaskiego.