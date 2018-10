Malta dla zaawansowanych. Co poza Vallettą warto zobaczyć?

Malta, choć zlokalizowana jest tak blisko, nadal pozostaje dla wielu Polaków zagadką. Kojarzona jest ze swoją malowniczą stolicą Vallettą i niedawną obecnością Brytyjczyków. Wyspa, a w zasadzie archipelag, to jednak coś więcej. Oto kilka dowodów.

Północna Malta – atrakcje

Na archipelag Wysp Maltańskich składają się trzy wyspy zamieszkałe – Malta, Gozo i Comino, a także trzy małe wyspy i cztery mikro wyspy. Administracyjnie wszystkie należą do Republiki Malty. To jednak główna i największa wyspa ściąga najwięcej turystów.

Malta dla miłośników historii i natury

Malta – błogi odpoczynek na plaży

Kolejna propozycja miejsca do plażowania na Malcie to Armier Bay. Znajdująca się tu plaża jest bardzo spokojna. Odwiedzają ją głównie tubylcy, a czasem również nieliczni turyści. Plażę oblewają spokojne i transparentne wody Morza Śródziemnego.

Malta – garść informacji praktycznych

Międzynarodowe lotnisko Malty zlokalizowane jest w południowej części wyspy, zaledwie 8 km od stolicy. Transfer do kurortów nie będzie trudny. Wybrać można spośród busów linii X1, X2, X3 i X4. Poza tym można złapać taksówkę, która dowiezie do celu za 10 – 12 euro lub wynająć samochód.

Pogoda na Malcie to jedna z największych jej zalet. Słonce świeci tu przez 300 dni w roku, a temperatura w ujęciu rocznym waha się w nieznacznym stopniu. Latem osiąga 30 st. C, zimą za dnia spada natomiast maksymalnie do 14 st. C.