Mama i córka podbijają TikToka. "Czujemy się ogromnie rozpoznawalne"

Weronika: Po pierwsze gwarancja pogody przez cały rok. To jest dla mnie kluczowa kwestia. Po drugie stosunek ceny do jakości, który w Egipcie jest super. Ceny wycieczek do tego kraju nie są bardzo wysokie, a hotele są świetne, często usytuowane na dużych, pięknych terenach. Ponadto dla mnie wielkim plusem jest zupełnie inna i ciekawa kultura. Nie jest to bardzo odległy kierunek, bo lecimy tylko ok. pięciu godzin, a nie np. 12, a można przenieść się w całkowicie inny świat.