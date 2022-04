Manor House SPA ponownie w ścisłej czołówce najlepszych hoteli SPA w Polsce

Polska jest bardzo atrakcyjnym turystycznie krajem o dobrze rozwiniętym i różnorodnym zapleczu hotelowym. Duża konkurencja na mocno nasyconym rynku sprawia, że polskie hotele SPA mają bardzo wysoki poziom usług i mnogość atrakcji, a te najlepsze z rankingu 100 Best SPA Hotels in Poland mają światowy poziom i naprawdę wiele do zaoferowania swoim gościom. Zdobycie miejsca w ścisłej czołówce najlepszych hoteli SPA to dla zespołu Manor House SPA prawdziwa satysfakcja i motywacja do dalszej pracy, a utrzymywanie się na topie rankingu przez kolejna lata jest najlepszym potwierdzeniem, że konsekwentne tworzenie miejsca sprzyjającego relaksowi i harmonii, w zgodzie z naturą i jej dobrymi energiami, to właściwa droga rozwoju – mówi Dorota Tokarska, Dyrektor Marketingu hotelu Manor House SPA.