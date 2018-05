Masz tylko jeden dzień. Co musisz zobaczyć w Belgradzie?

Główne miasto Serbii należy do najbardziej niedocenianych stolic naszego kontynentu. Jednak leżący u ujścia rzeki Sawy do Dunaju Belgrad może pochwalić się wieloma atrakcjami. Dlatego warto zatrzymać się w nim choć na jeden dzień.

Mimo że Belgrad to niezwykle stare, liczące 7 tys. lat miasto, Serbia jest najmłodszym państwem w Europie, pulsującym świeżo uzyskaną niepodległością i stale rozwijającym się. Republika Serbii powstała 12 lat temu - 5 czerwca 2006 r., na skutek rozpadu federacji Serbii i Czarnogóry. Najwięcej turystów trafia właśnie do stolicy kraju. Oto miejsca, które trzeba w niej zobaczyć.

Twierdza Kalemegdan - największa atrakcja miasta

Udając się do Belgradu koniecznie trzeba zobaczyć pozostałości warownego obozu rzymskiego, które znajdują się w dzielnicy Palilula. To nie jedyne miejsce, w którym można zapoznać się ze starożytną historią miasta (zwanego wówczas Singidunum). Szereg eksponatów z tego okresu zawiera także m.in. Muzeum Wojskowe.

Miłośnikom zabytków trzeba także polecić twierdzę Kalemegdan, pochodzącą z III w. przed Chrystusem. To tu znajdują się najstarsze zabytki architektury – w tym: katakumby i pozostałości rzymskiej studni. Kalemegdan to jednak nie tylko Rzym. W znajdującej się na belgradzkiej starówce twierdzy, z której roztacza się wspaniała panorama na ujście rzeki Sawy do Dunaju, można także podziwiać wieże, bramy, cerkwie oraz ogród zoologiczny a także rozległy park.