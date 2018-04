Masz tylko jeden dzień. Miejsca, które koniecznie musisz zobaczyć w Andorze

Ten niewielki kraj leży pomiędzy Hiszpanią i Francją. Malownicze pirenejskie księstwo jest idealnym miejscem na jednodniową wizytę. Zapraszamy do Andory i jej urokliwej stolicy.

Stolica wśród górskich szczytów

Stolica kraju w obowiązującym tu języku katalońskim nazywa się Andorra la Vella. Miasto położone jest na wysokości 1029 m.n.p.m. wśród rzek Gran Valira i Valira del Norte. Otaczają ją malownicze szczyty Pirenejów – mierzące do 2400 m.n.p.m.

Jedno z największych SPA w świecie

W 20-tysięcznym mieście mieszka co czwarty mieszkaniec małego kraju. Co warto tu zobaczyć? Przede wszystkim Casa de la Vall – XVI-wieczny kamienny budynek, będący obecnie siedzibą rządu i sądu najwyższego Andory. W sali posiedzeń mieszczącej się w tej dostojnej budowli znajduje się tzw. Szafa Siedmiu Kluczy, w której przechowywane są symboliczne klucze do siedmiu parafii Andory oraz archiwa państwowe księstwa.