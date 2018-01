Mauritius i Seszele. Który raj wybrać

Rajskie wakacje to przede wszystkim bajeczne plaże, smaczne jedzenie i pewna pogoda. Wszystko to znajdziemy na Mauritiusie i Seszelach, oddalonych w linii prostej o 1750 km, a znajdujących się w tej samej strefie czasowej. Sprawdź najlepsze oferty wakacji w raju.

Mauritius – pogoda w raju

Mark Twain uważał, że odkryta przez żeglarzy z Portugalii wyspa Mauritius posłużyła jako pierwowzór do stworzenia Raju i nie bardzo rozminął się z prawdą. To wyspiarskie państwo usytuowane na Oceanie Indyjskim na południowy-wschód od Afryki należy do archipelagu Maskarenów. Mauritius uchodzi za iście bajeczną lokalizację z jednymi z najładniejszych na świecie białymi plażami i malowniczymi lagunami, rozciągniętymi na długości 160-km linii brzegowej, soczyście zieloną roślinnością z oceanem falującej trzciny cukrowej czy podwodnym ogrodem koralowym, zachwycającym nurków z każdego kontynentu, o imponującej powierzchni 300 km2. Przy dobrej widoczności z wierzchołka wulkanu Trou aux Cerfs zobaczymy wyspę Reunion, oddaloną od Mauritiusu o 174 km. Kreolskie targowiska tętnią życiem, a lokalna kuchnia to kombinacja dobrze doprawionych potraw afrykańskich, a także rodem z Indii oraz z Azji. Stolicą wyspy jest Port Louis. Podczas wyjazdów turystycznych wiza nie jest nam potrzebna.

Mauritius przyciąga turystów przez cały rok. Najcieplej jest tutaj zimą i wczesną wiosną (lato na półkuli południowej trwa mniej więcej od listopada do kwietnia, utrzymują się temperatury powyżej 30 st. C), a od maja do października nieco się ochładza. Wody Oceanu Indyjskiego mają przyjemne 22 st. C w najchłodniejszych miesiącach roku, w najgorętszych 28 st. C. Tropikalny klimat Mauritiusu z wysoką całoroczną wilgotnością rządzi się swoimi prawami, tak więc przelotne opady deszczu mogą zaskakiwać na różnych wysokościach n.p.m. Charakterystyczne powietrze może powodować, że pranie nie wyschnie zbyt szybko, ale za to Mauritius stanowi idealny cel na wakacje dla alergików czy astmatyków.

Ciekawą ofertę last minute Mauritius przygotował hotel Be Cosy Apart. Za 11 noclegów na miejscu z przelotami z lotniska Chopina w Warszawie i własnym wyżywieniem zapłacimy dosyć niską cenę, jak na egzotyczne wakacje. Mauritius w styczniu brzmi niezwykle kusząco. Warto zobaczyć pobliski ogród botaniczny Sir Seewoosagur Ramgoolam Botanical Garden, jeden z najstarszych na świecie tego rodzaju obiektów, dodatkowo z bezpłatnym wejściem. Kolejne niedalekie ciekawe miejsca Mauritiusu to zespół budowli z połowy XIX w. w Port Louis Aapravasi Ghat z Listy Światowego Dziedzictwa UNESCO, służący kiedyś jako centrum recepcyjne dla indyjskich imigrantów.

W nieco chłodniejszym okresie można oszczędzić prawie 40% i skorzystać z promocyjnej oferty wczasów. Mauritius w czerwcu to wciąż temperatury rzędu powyżej 20 st. C, z przyjemnym powietrzem i aurą idealną na rodzinny wypad połączony ze zwiedzaniem. W tym okresie zaprasza chociażby kurort nadmorski Tropical Attitude na wschodnim wybrzeżu Mauritiusu, bezpośrednio przy piaszczystej plaży. W cenie tygodniowych wakacji w hotelu, który wyróżnia ciekawa kreolska architektura, przeloty z Warszawy, transfery i 2 posiłki dziennie. O 4 km dalej pocztówkowa plaża Bella Mare, znany raj dla nurków, z rafą koralową, ławicami barakud, rekinami szarymi i metrowymi tuńczykami, przepływającymi tuż obok.

Podobne warunki wypoczynku zapewnia kameralny hotel Recif Attitude (Pointe aux Piments) w północnej części wyspy, często wybierany na podróż poślubną bądź romantyczny wyjazd we dwoje. Piękny widok na Ocean Indyjski, zaciszna zatoczka, klimatyzowane pokoje w śródziemnomorskim stylu podnoszą komfort 7-dniowych wakacji na Mauritiusie. W cenie również szeroka oferta bezpłatnego centrum sportów wodnych na plaży – nurkowanie, rowery wodne, hammam, rejsy łodzią ze szklanym dnem. Mamy stąd jedynie 20 km do stolicy wyspy i 12 km do latarni morskiej o 100-km zasięgu na końcu cypla Cape Point (da się do niej dojechać kolejką). Nieco dalej w kierunku południowym Park Narodowy Black River Gorges z wyjątkowymi krajobrazami i endemicznymi gatunkami zwierząt oraz ptaków.

Seszele - wakacje w egzotycznym klimacie

Dewizą szczęśliwych mieszkańców Seszeli, żyjących niespiesznie, jest "przewróciło się, niech leży". Wszystko toczy się na tych jedynych granitowych wyspach na świecie (łącznie 115) w swoim tempie. To tutaj znajduje się największy znany atol koralowy, położony w bajecznym otoczeniu naturalnej przyrody, pustych zatoczek i niezapomnianych krajobrazów. Flora i fauna pozostają chronione, a popularne są wycieczki trekkingowe z przewodnikiem po najbardziej urokliwych zakątkach poszczególnych części archipelagu. Wyspy o największym znaczeniu turystycznym to Mahe, Praslin ze Złotym Wybrzeżem i ogromnymi kokosami (na plażach spotkamy tu celebrytów z pierwszych stron gazet) oraz La Digue, i to na nich skupia się życie mieszkańców. Okupowane są knajpki i bary na świeżym powietrzu, z egzotyczną muzyką, nauką seszelskich tańców, genialnym zapleczem gastronomicznym i drinkami na bazie trzciny cukrowej i orzecha kokosowego. Stolicą Seszeli jest Victoria. Płynąc w kierunku północno-wschodnim od wyspy, napotkamy archipelag Malediwy.

Seszele: kiedy jechać do raju? Klimat Seszeli określamy jako równikowy wilgotny z temperaturami wahającymi się w ciągu roku od 24 do 32 st. C. Najchłodniej jest podczas tutejszej zimy – w lipcu i sierpniu nocą temperatury spadają do 21 st. C i wieją przyjemne wiatry z południowego-wschodu. Najbardziej tropikalna pogoda (Seszele charakteryzują okresowe monsuny) panuje tutaj w marcu i kwietniu, a w trakcie gorącego lata (grudzień-kwiecień) wilgotność powietrza wzrasta nawet do 80%. Krótkie, przelotne deszcze występują nad archipelagiem pomiędzy grudniem a lutym, natomiast mocne wichury czy cyklony raczej nie pojawiają się na wyspach Seszele.

Last minute Seszele to okazja, aby wybrać się na rajskie wyspy w najniższej możliwej cenie. Seszele to zazwyczaj najpopularniejsze Mahe oraz Praslin. Za 10-dniowy pobyt w hotelu Le Relax i z przelotami na wyspę Mahe zapłacimy 5894 zł od osoby. W lutym doświadczymy 30 st. C w ciągu dnia i 23 st. C nocą przy temperaturze wody w oceanie wynoszącej 27 st. C. Hotel leży na wzgórzu, z którego bez problemu dojrzymy wysepkę Ile Souris. Tylko 5 min stąd piękna plaża Anse Royale, a o 15 km dalej znajdziemy Victorię, stolicę Seszeli. Wycieczka obejmuje jedynie śniadania, warto więc polecić potrawy tutejszej kuchni, wyważony miks potraw międzynarodowych i kreolskich.