Mężczyzna wrzucił monetę do silnika samolotu "na szczęście"

Lot krajowy chińskich linii lotniczych z miast Anqing do Kunming został odwołany z powodu awarii. 162 pasażerów odleciało następnego dnia po pełnej kontroli silnika.

Winowajca od razu się znalazł. 28-letni Lu przyznał, że rzucił monety podczas wejścia na pokład. Tłumaczył, że to "na szczęście".

Przewoźnik pozwał mężczyznę do sądu. Chce, aby zapłacił za anulowany lot. Linie żądają 140 000 juanów, czyli ok. 79 928 złotych. Obecnie 28-letni Lu został aresztowany i zatrzymany na siedem dni.

Okazało się, że to nie pierwszy tego typu przypadek, kiedy pasażer próbuje wrzucić monety do silnika lotniczego na szczęście. W 2017 roku odnotowano dwie podobne sytuacje. W pierwszej, winna była starsza kobieta, która również leciała z Anqing "Lucky Air".

Natomiast inny pasażer, lecący z Szanghajudo o Guangzhou z China Southern Airlines próbował wrzucić dziewięć monet do silnika. W ten sposób modlił, się o bezpieczny lot. Osiem monet nie trafiło, natomiast jedna dostała się do silnika, opóźniając lot o pięć godzin.