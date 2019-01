Miasto, w którym mieszka tylko nieco ponad 200 osób. Wszyscy w jednym bloku

Whittier to nietypowe miasto na Alasce. W jednym bloku mieszka tam ponad 200 osób. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że są to wszyscy mieszkańcy miejscowości.

Whittier to niewielkie miasto na Alasce. Na jego terenie znajdowała się kiedyś baza logistyczna należąca do amerykańskiego wojska. Miejscowość zyskała jednak sławę z zupełnie innego powodu. W Whittier są jedynie dwa bloki. Pierwszy opustoszał już 1964 roku. Mieszkający tam lokatorzy opuścili budynek, ponieważ do jego budowy użyto szkodliwego azbestu. Prawdziwą atrakcją jest drugi blok.