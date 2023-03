Międzynarodowy Dzień Foki. Gdzie spotkamy je w Polsce?

Rezerwat przyrody Mewia Łacha

Rezerwat przyrody Mewia Łacha na Pobrzeżu Gdańskim to wyjątkowe miejsce, w którym można zobaczyć bałtyckie foki w ich naturalnym środowisku. Najpopularniejszy z występujących gatunków to foka szara. Co ciekawe, zdarza się, że jednocześnie wyleguje się tam nawet kilkaset fok. Potwierdza to m.in. zdjęcie zamieszczone na fanpage’u fokarium w Helu na Facebooku, na którym widzimy podobno (niełatwo policzyć gołym okiem) aż 592 foki wypoczywające nad Ujściem Wisły.